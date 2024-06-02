Журналисты возмутились сделками о продаже их текстов ради обучения ИИ

Профсоюз Atlantic раскритиковал непрозрачный характер сделки, а профсоюз Vox выразил серьезную озабоченность последствиями для своих членов и этическими вопросами, связанными с генеративным ИИ. Оба профсоюза были застигнуты врасплох объявлениями.

Несмотря на финансовые выгоды и обещания новых журналистских продуктов, такие репортеры, как Дэймон Берес из The Atlantic и Брайан Уолш из Vox, высказывают опасения. Берес предупредил о возможном распространении дезинформации и снижении качества СМИ, а Уолш предостерег от бесконтрольной погони за долей рынка и прибылью.

А в это время OpenAI продолжает бороться в судебном процессе с The New York Times.