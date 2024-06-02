Журналисты возмутились сделками о продаже их текстов ради обучения ИИ

Опубликовано 02 июня 2024, 06:45
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Журналисты возмутились сделками о продаже их текстов ради обучения ИИВсе дело в OpenAI с Vox Media и The Atlantic
Недавние сделки OpenAI по лицензированию контента с The Atlantic и Vox Media вызвали резкий протест со стороны журналистов и профсоюзов. Эти соглашения разрешают OpenAI использовать контент редакций для обучения своих языковых моделей, включая ChatGPT. Профсоюзы, представляющие журналистов в обоих изданиях, выразили серьезную обеспокоенность «отсутствием прозрачности и потенциальным влиянием на их работу».
Профсоюз Atlantic раскритиковал непрозрачный характер сделки, а профсоюз Vox выразил серьезную озабоченность последствиями для своих членов и этическими вопросами, связанными с генеративным ИИ. Оба профсоюза были застигнуты врасплох объявлениями.
Несмотря на финансовые выгоды и обещания новых журналистских продуктов, такие репортеры, как Дэймон Берес из The Atlantic и Брайан Уолш из Vox, высказывают опасения. Берес предупредил о возможном распространении дезинформации и снижении качества СМИ, а Уолш предостерег от бесконтрольной погони за долей рынка и прибылью.
А в это время OpenAI продолжает бороться в судебном процессе с The New York Times.