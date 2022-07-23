"Зима близко": Роскосмос прокомментировал "нетрадиционные" источники энергии Европы

Роскосмос вспомнил слова Президента России Владимира Путина в Тегеране, где он с иронией прокомментировал энергетическую политику европейских стран: "они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия".

Роскосмос же в свою очередь опубликовал спутниковые снимки месторождений “традиционной” энергетики и напомнил партнерам: