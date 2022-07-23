"Зима близко": Роскосмос прокомментировал "нетрадиционные" источники энергии Европы

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"Зима близко": Роскосмос прокомментировал "нетрадиционные" источники энергии ЕвропыИ вспомнил слова Путина
Роскосмос продолжает иронизировать над Европой. Вчера в официальном Telegram-канале госкорпорации вышел пост, в котором она прокомментировала возобновление работы газопровода “Северный поток”, не забыв “подколоть” Европу с их “нетрадиционными” видами энергии.
Роскосмос вспомнил слова Президента России Владимира Путина в Тегеране, где он с иронией прокомментировал энергетическую политику европейских стран: "они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия".
Роскосмос же в свою очередь опубликовал спутниковые снимки месторождений “традиционной” энергетики и напомнил партнерам:
Зима близко
Роскосмос