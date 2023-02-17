Зимой наш сон действительно меняется. Учёные подтвердили

Исследователи набрали 292 пациента. Они прошли полисомнографию, то есть исследование сна с использованием специализированных компьютерных комплексов. Команда исключила пациентов, которые принимали лекарства, влияющие на сон.

В результате учёные обнаружили тонкие, но поразительные изменения в зависимости от времени года. Хотя общее время сна оказалось примерно на час больше зимой, чем летом, этот результат не был статистически значимым. Однако фаза быстрого сна зимой был на 30 минут длиннее, чем летом.