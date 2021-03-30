Злых комментаторов в интернете учёные признали психопатами

Кратко об исследовании, опубликованном в научном журнале Frontiers in Psychology, пишет Inc. Один из авторов работы рассказал, что у оскорбительного поведения в интернете есть разные формы. Выделяются ненавистнические высказывания (hate speech), троллинг и кибербуллинг, а также онлайн-ненависть (online hate).

Люди, которые используют online hate, готовы высмеивать любых пользователей. Примером такой формы поведения в интернете были злые комментарии в адрес польских спортсменов во время Зимних Олимпийских игр 2018 года.

Учёные отобрали такие комментарии, а затем вычленили из них те, что были «высказываниями, выражающими негативное и оскорбительное отношение к спортивным игрокам» или «оценочной, но не конструктивной критикой». Это, например, высказывание: «Нужно запретить представлять нашу страну таким уродам».

Авторов этих комментариев попросили пройти психологический тест. Как пишут журналисты, психопатия оказалась связана с гневными сообщениями в интернете.