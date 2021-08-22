Змеи захватили американский аэропорт

Подсчитано, что рядом с аэропортом живёт 1300 особей. Стоит отметить, что калифорнийская подвязочная змея обитает только около небольших пресных водоемов на полуострове Сан-Франциско. Змея считается редкой, с 1967 года охраняется государством.

Как оказалось, одна из крупных популяций калифорнийских подвязочных змей облюбовала участок земли площадью около 73 гектаров, который принадлежит международному аэропорту Сан-Франциско. На этом участке обитает много лягушек, которыми питаются змеи. Ещё причиной того, что данная территория так понравилась рептилиям, является отсутствие там людей и домашних животных.

Руководство аэропорта решило сохранить место обитания змей.