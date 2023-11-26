Знакомьтесь, «Чистюля»: Ростех представил носимый антидронный комплекс

Знакомьтесь, «Чистюля»: Ростех представил носимый антидронный комплексВ рамках конференции «Армия и общество»
Холдинг Ростеха - «Росэлектроника» - представила компактный комплекс противодействия беспилотникам "Чистюля". Портативное устройство весом всего 8 кг способно дистанционно защищать солдат от атак беспилотников.
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«Чистюля» не просто блокирует каналы управления, она уничтожает навигацию дрона в радиусе километра и глушит передачу фото- и видеоматериалов. Выполненная в изящном корпусе 342817 см, он использует три отдельно управляемые частотные антенны для излучения мощного всенаправленного импульса.
Результат? Дроны либо падают, либо зависают, либо отступают, в зависимости от настроек и расстояния. Автономная работа «Чистюли» в течение 100 минут с активным охлаждением способна помочь в борьбе с беспилотниками.
Разработанный ЦНИИ «Циклон», этот компактный разрушитель отличается эргономичным дизайном, удобством в эксплуатации и открывает новые горизонты в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.