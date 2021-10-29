Знаменитая робособака профессионально исполнила танец Мика Джаггера

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Знаменитая робособака профессионально исполнила танец Мика ДжаггераВсе остальные из Rolling Stones тоже были заменены роботами
Известный производитель роботов Boston Dynamics выпустил свою версию культового музыкального клипа Rolling Stones на хит 1981 года «Start Me Up». В ролике участников группы заменили роботы-собаки Spot.
Видео одновременно демонстрирует впечатляюще точные движения робособак. Одной из них вполне удаётся скопировать танец Мика Джаггера. Долго описывать это бессмысленно, лучше посмотреть:
Роботы Spot могут использоваться для большого спектра задач, даже разведывательные. Недавно робособак испытывала французская армия. Spot был впервые представлен 23 июня 2016 года. Продажи робота-собаки начались в 2020 году по цене $74,5 тысячи. Её можно запрограммировать самостоятельно и прикрепить к ней различные модули. Один энтузиаст даже научил Spot мочиться пивом.
Источник: The Verge