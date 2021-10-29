Знаменитая робособака профессионально исполнила танец Мика Джаггера

Роботы Spot могут использоваться для большого спектра задач, даже разведывательные. Недавно робособак испытывала французская армия. Spot был впервые представлен 23 июня 2016 года. Продажи робота-собаки начались в 2020 году по цене $74,5 тысячи. Её можно запрограммировать самостоятельно и прикрепить к ней различные модули. Один энтузиаст даже научил Spot мочиться пивом.