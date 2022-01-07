Знаменитости благодаря своей привлекательности оказались более защищены в соцсетях, чем обычные люди

Конечно, статус «звезды» не даёт никому иммунитет от травли в сети, но заставляет людей иначе относиться к таким эпизодам в отношении знаменитостей, более серьёзно. Новое исследование показывает, что в основе этого лежит общественное мнение о том, что знаменитости более «привлекательны», что делает любые оскорбления, которые они получают, гораздо более социально неприемлемыми.

Таким образом, они получают своеобразную защиту. Срабатывает правило «что красиво — то хорошо». Единственное исключение из этого правила — когда знаменитость размещает в соцсети негативный контент. В этом случае её осуждают больше.