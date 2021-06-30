Знаменитые роботы-собаки станцевали под песню популярной группы BTS

В танце участвовали 7 роботов, а танцевали они под трек BTS «IONIQ: I’m On It». В ролике ниже можно оценить, насколько эпично и красиво это выглядит.

“Было много проблем, связанных с интеграцией в программное обеспечение видения нашего хореографа, который привык иметь дело с танцорами-людьми. У роботов есть преимущество перед людьми в том, что они легко воспроизводят правильную последовательность: как только вы сделали всё правильно один раз, всё останется правильным при повторении. Недостаток их в том, что им нужно рассказывать каждую мелочь. Они вообще не импровизируют”, — поделился тонкостями процесса робототехник Boston Dynamics Эрик Уитман (Eric Whitman)

Причем прошлом году Spot уже проявлял свои хореографические способности в танце в компании с другими роботами Boston Dynamics под хит шестидесятых.