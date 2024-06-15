Знаменитый символ «перерабатываемости» потерял свой смысл

Логотип со стрелками, символизирующий будущее «возрождение» выброшенных материалов, часто встречается на предметах, не подлежащих переработке, особенно на пластике. Такая дезинформация приводит к «загрязнению перерабатывающих предприятий». Только в США лишь около 5% пластиковых отходов перерабатывается, а большая часть попадает на свалки или в мусоросжигательные печи, пишут эксперты.

Экологические группы называют переработку пластика «ложным решением». Эта проблема возникла еще в 1970-х годах, когда корпорации, под давлением борьбы с мусором, стали продвигать переработку, чтобы переложить ответственность за отходы на частных лиц и местные органы власти. В 1988 году индустрия пластмасс ввела систему кодов смолы, вставляя цифры в логотип в виде стрелок, что дало ложное представление о том, что все пластмассы можно перерабатывать. Несмотря на рекламные усилия, эксперты утверждают, что переработка остается «сложной и невыгодной»: только 9% всех когда-либо произведенных пластмасс перерабатывается.

Это подчеркивает острую необходимость переосмыслить управление отходами и снизить зависимость от пластика, отмечают группы.