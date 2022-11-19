Знаменитый "Железный купол" Израиля получил морскую версию

В совместном заявлении ВМС Израиля, Министерства обороны Израиля и компании Rafael Advanced Defense Systems говорится, что система C-Dome успешно завершила испытания на перехват.

C-Dome - это морская конфигурация системы "Железный купол" – ее Израиль использует на суше для перехвата ракет и других угроз в течение последнего десятилетия. Компания Elta, входящая в состав Israel Aerospace Industries, производит радар, а компания mPrest является производителем систем управления и контроля.

"Система C-Dome экспертно определила угрозы и успешно перехватила их", - сказал в своем заявлении глава Организации противоракетной обороны Министерства обороны Израиля Моше Патель.

Исполнительный вице-президент Rafael Ран Гозали, глава управления сухопутных и военно-морских систем израильской компании, сказал, что C-Dome - это "первое в своем роде оперативное решение в области морской обороны".