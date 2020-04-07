Знамёна Красной армии над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности

Как следует из пресс-релиза, проект называется «Неизвестный знаменосец». Подготовлен он, как можно догадаться, к 75-летию Победы. Проект рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамён Красной армии. Из него можно будет узнать историю 12 флагов и знамён, а также групп красноармейцев, которые их установили.

В целом, в проекте воссоздаются события 30 апреля – 2 мая 1945 года. Сначала зритель оказывается в виртуальной реальности «в теле» одного из бойцов Красной армии. Затем рассказывается история знамён, а после показывается сцена-метафора освобождённой от нацизма Европы.

Проект доступен в приложении РИА.Lab для iOS и Android. Для его просмотра необходимы очки виртуальной реальности, подойдут и картонные.