«Золотой» астероид может сделать каждого миллиардером и обрушить экономику

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA уже делилось планами по запуску в 2022 году миссии на «золотой» астероид главного пояса, известный также как (16) Психея. Как оказалось, стоимость всех металлов астероида достигает 700 квинтиллионов долларов. Об этом сообщило издание Oil Price.

Такой суммы достаточно, чтобы сделать каждого человека на Земле миллиардером и обрушить мировую экономику. Интересно, что миссия NASA позиционируется как чисто научная и призванная пролить свет на некоторые вопросы формирования Солнечной системы.

Астероид принадлежит к богатому металлами спектральному классу M. Миссия NASA прибудет на орбиту астероида в 2026 или 2027 году, а затем проведёт исследования в течение примерно 20 месяцев.

Тем не менее, некоторые компании считают добычу ископаемых в космосе перспективным направлением. Так, основатель британской компании Asteroid Mining Company заявил журналистам: «Как только мы все подготовим, возможности станут почти безграничными. Те, кто наберется смелости, смогут заработать астрономические деньги». Asteroid Mining Company планирует начать добычу в космосе к 2030 году.