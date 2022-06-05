Зонд DAVINCI скоро погрузится в адскую атмосферу Венеры

По прибытии на вторую планету от Солнца, зонд погрузится в атмосферу Венеры и в течение часа будет поглощать ее газы, затем он приземлится на поверхность планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal. DAVINCI разработан как летающая химическая лаборатория, и он будет использовать свои встроенные приборы для анализа атмосферы Венеры, температуры, давления и скорости ветра, одновременно делая несколько фотографий своего путешествия через этот "ад".

Сокращение от Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging, DAVINCI - это одна из трех предстоящих миссий, запланированных для Венеры. Последняя миссия NASA к Венере, "Магеллан", прибыла на планету в 1989 году.

“Атмосфера Венеры содержит химические ключи к пониманию целого ряда аспектов этой планеты, включая ее первоначальный состав и эволюцию климата с течением времени”, - пишет Пол Бирн, доцент кафедры наук о Земле и планетах Вашингтонского университета в Сент-Луисе. “Команда DAVINCI, в частности, надеется установить, действительно ли Венера в прошлом имела океаны жидкой воды, и если да, то когда и почему эти океаны были потеряны”.