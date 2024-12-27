Зонд «Паркер» погрузился в атмосферу Солнца, нагрелся до 1000 °C и вышел на связь

Опубликовано 27 декабря 2024, 21:251 мин.
Зонд «Паркер» погрузился в атмосферу Солнца, нагрелся до 1000 °C и вышел на связьБанька-парилка
Солнечный зонд NASA «Parker» достиг нового рубежа, завершив 24 декабря 2024 года самое близкое в истории сближение с Солнцем. Космический аппарат приблизился к поверхности Солнца на расстояние 3,8 миллиона миль (6 млн км), двигаясь со скоростью 430 000 миль в час (692 017 км/ч). Во время сбора важнейших данных о солнечной короне он подвергся экстремальному нагреву, близкому к 1 800°F (982°C).
Контролеры миссии в APL Джона Хопкинса подтвердили успешную работу зонда 26 декабря 2024 года после получения сигнала. Ожидается, что подробные данные, полученные в ходе пролета, будут получены к 1 января 2025 года и позволят по-новому взглянуть на такие солнечные явления, как ускорение солнечного ветра и нагрев короны.
Запущенный в 2018 году, «Паркер» — первый космический аппарат, непосредственно исследующий внешнюю атмосферу Солнца. Его миссия уже позволила ответить на ключевые вопросы о поведении Солнца и повлиять на прогнозирование космической погоды. Зонд продолжит свой путь, совершив еще два близких пролета в 2025 году, прежде чем завершить свою основную миссию в июне.