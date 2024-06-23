Зоологи впервые засняли прыгающих пиявок

Опубликовано 23 июня 2024, 22:30
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Зоологи впервые засняли прыгающих пиявокРазрешив 130-летнюю научную дискуссию
Американские зоологи впервые засняли на видео прыжки сухопутных пиявок, что положило конец 130-летним научным дебатам. Во время полевых работ в тропических лесах Мадагаскара в 2017 и 2023 годах исследователи Май Фахми и Майкл Тесслер из Американского музея естественной истории зафиксировали, как две пиявки из рода Chtonobdella совершают прыжки с листьев растений на землю. Это поведение, давно упоминавшееся в литературе, датируемой XIV веком, до сих пор не было окончательно задокументировано.
© Mai Fahmy and Michael Tessler / Biotropica, 2024
На видеозаписях видно, как пиявки сворачивают свое тело подобно кобрам, чтобы накопить потенциальную энергию перед тем, как подняться в воздух. Эти результаты, подробно описанные в журнале Biotropica, являются первым достоверным доказательством того, что сухопутные пиявки действительно могут прыгать, в чем ранее сомневались многие ученые, пишет N+1.
Открытие не только подтверждает способность пиявок к прыжкам, но и позволяет предположить, что такое поведение может быть характерно и для других видов семейства Haemadipsidae.