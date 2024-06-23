Зоологи впервые засняли прыгающих пиявок

На видеозаписях видно, как пиявки сворачивают свое тело подобно кобрам, чтобы накопить потенциальную энергию перед тем, как подняться в воздух. Эти результаты, подробно описанные в журнале Biotropica, являются первым достоверным доказательством того, что сухопутные пиявки действительно могут прыгать, в чем ранее сомневались многие ученые, пишет N+1.

Открытие не только подтверждает способность пиявок к прыжкам, но и позволяет предположить, что такое поведение может быть характерно и для других видов семейства Haemadipsidae.