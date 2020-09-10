ЗОЖ назвали ключом к улучшению умственных способностей

Исследователи наблюдали за 119 участниками старше 65 лет. Учёные специально выбрали людей в возрасте: они находятся в группе риска по возникновению когнитивных нарушений.

Участников исследования разделили на две группы. Люди в первой продолжали вести привычный образ жизни. Добровольцы из второй перешли на средиземноморскую диету, начали заниматься спортом и изучать что-то новое. Также им дали в помощь диетологов, подарили сеансы физиотерапии и онлайн-тренинги для развития мозга.

Спустя полгода исследователи изучили изменения. Оказалось, что люди из второй группы имели более высокие оценки когнитивных функций, чем участники из первой.

Рекомендуем посоветоваться с врачом, прежде чем принимать решение о смене образа жизни