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ЗОЖ назвали ключом к улучшению умственных способностей
Нужно перейти на здоровую диету и заняться спортом
Учёные из Австралийского национального университета рассказали, что переход на здоровый образ жизни может улучшить когнитивные, то есть познавательные способности.
Исследователи наблюдали за 119 участниками старше 65 лет. Учёные специально выбрали людей в возрасте: они находятся в группе риска по возникновению когнитивных нарушений.
Участников исследования разделили на две группы. Люди в первой продолжали вести привычный образ жизни. Добровольцы из второй перешли на средиземноморскую диету, начали заниматься спортом и изучать что-то новое. Также им дали в помощь диетологов, подарили сеансы физиотерапии и онлайн-тренинги для развития мозга.
Спустя полгода исследователи изучили изменения. Оказалось, что люди из второй группы имели более высокие оценки когнитивных функций, чем участники из первой.
Рекомендуем посоветоваться с врачом, прежде чем принимать решение о смене образа жизни