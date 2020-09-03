Зрение саранчи помогло создать детектор препятствий для роботов

Современные системы «зрения» роботов являются громоздкими и энергозатратным. Инженеры из Университета штата Пенсильвания решили эту проблему, вдохновившись особенностями нервной системы саранчи. Это насекомое может за миллисекунды реагировать на угрозу столкновения. Всё дело в нейроне зрительной системы под названием лобулярный гигантский детектор движения. Он получает и обрабатывает два сигнала с фоторецепторов саранчи. Один сигнал содержит информацию об угловых размерах объекта на пути (это возбуждающий сигнал), а второй — о его угловой скорости (тормозящий). После обработки суммы сигналов насекомое уклоняется.

Устройство инженеров представляет собой фотодетектор, расположенный на вершине энергонезависимой металл-оксид-полупроводниковой ячейки памяти с плавающим затвором. Свет, падающий на фотодетектор, приводит к возрастанию на выходе устройства тока. Это играет роль возбуждающего сигнала в зрительной системе саранчи. Тормозящий сигнал складывается из уменьшения тока на выходе устройства. Когда интенсивность света увеличивается, что означает приближение к объекту, произойдёт имитация процессов в мозге саранчи, и робот уклонится.