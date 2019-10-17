ZTE создала первый в мире роутер одновременно для 5G и проводного интернета

Роутер называется 5G+VDSL2 - H339X. Он обеспечивает широкополосный доступ к сети. Если в районе имеется традиционная инфраструктура с применением медных кабелей, то устройство будет преодолевать характерные для xDSL ограничения по полосе частот, а в комбинации с сетями 5G достигать гигабитных скоростей.

Роутер поддерживает технологию 10GE Ethernet WAN, что позволяет создавать домашнюю сеть в формате «SFU+маршрутизатор». Устройство в процессе модернизации сетей можно использовать многократно.

Гибридное решение ZTE обеспечивает физическую скорость до 3,6 Гб/с, это в три раза больше, чем у домашних роутеров AC1200. Устройство имеет порт 10GE LAN и интерфейс ультраширокополосной связи 5G шлюз H339X.