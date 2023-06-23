Зубная компания запрещала своим клиентам оставлять плохие отзывы: как так вышло

Зубная компания запрещала своим клиентам оставлять плохие отзывы: как так вышлоНо суд заставил их поменять свою концепцию
SmileDirectClub, онлайн-провайдер ортодонтических услуг, известный своими бюджетными выравнивателями зубов, заключил мировое соглашение с генеральным прокурором округа Колумбия, что позволило 17 000 недовольных клиентов наконец поделиться негативными отзывами о товаре.
Ранее эти клиенты были связаны соглашениями о неразглашении (NDA), которые не позволяли им обсуждать свой опыт. Урегулирование требует, чтобы SmileDirectClub пересмотрела свою политику гарантии возврата средств и проинформировала клиентов об изменении их статуса NDA.
Компания подвергалась критике за то, что требовала от клиентов, желающих вернуть деньги после 30-дневной гарантии, подписания NDA, запрещающего им делать негативные заявления о сотрудниках, продукции или услугах компании.
В рамках мирового соглашения SmileDirectClub также выплатит 500 000 долларов за нарушение законов о защите прав потребителей. Хотя компания отрицает какие-либо правонарушения, она признает необходимость изменить форму выпуска, чтобы привести ее в соответствие с отраслевыми стандартами.