Зубная нить оказалась способна предотвратить проблемы с сердцем

Как пояснили учёные, пародонтит связан с длительным воспалением, а воспаление играет ключевую роль в патогенезе фибрилляции предсердий. Для своей работы команда удалила части сердца с рубцами и проанализировала ткань. Оказалось, что чем сильнее была инфекция десен, тем сильнее были выражены и рубцы.

Учёные считают, что правильный уход за деснами может снизить риск опасного состояния. Поэтому тщательно очищать полость рта, в том числе с помощью зубной нити, важно.