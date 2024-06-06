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Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 12:12
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Зубная щетка Oral-B с голосовым помощником потеряла функционал. Да, такая была

Прекращение работы приложения Oral-B Connect
Амбициозная затея Oral-B по созданию «умных» зубных щеток потерпела фиаско. Зубная щетка Guide компании, которая также имеет колонку Alexa, потеряла возможность настройки голосового помощника после прекращения работы приложения Oral-B Connect.
Зубная щетка Oral-B с голосовым помощником потеряла функционал. Да, такая была

© Oral-B

Этот шаг разочаровал пользователей, которые больше не могут повторно подключить устройство к Wi-Fi после отключения сервиса. Хотя существующие соединения остаются работоспособными, установка новых соединений теперь невозможна.

Несмотря на снятие с производства, страница товара по-прежнему доступна на Amazon, «вводя в заблуждение маркетингом», пишут СМИ. Procter & Gamble, материнская компания Oral-B, направила покупателей в свою службу поддержки, но не предоставила удовлетворительного решения для пострадавших пользователей.

Этот сценарий также вызывает более серьезные опасения относительно будущего устройств «умного дома», по мнению некоторых экспертов, особенно с учетом того, что такие компании, как Amazon, переключили свое внимание на более прибыльные приложения для искусственного интеллекта.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Alexa
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#сервер
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#голосовой помощник