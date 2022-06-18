"Зубной феи тогда еще не было": в Испании обнаружили три молочных неандертальских зуба

"Зубной феи тогда еще не было": в Испании обнаружили три молочных неандертальских зубаВозрастом 45-42 тысячи лет
Группа ученых из Испании и Франции исследовала три коронки молочных зубов, найденные в пещере Эль-Кастильо. Культурный слой, где были найдены коронки, был накоплен около 44940–42110 лет назад.
Исследование найденных зубов заключалось в их измерении, изучении морфологии зубов, а также в сравнении с зубами более поздних неандертальцев, а также людей современного анатомического типа среднего и верхнего палеолита. Выборка охватывала период примерно от 100 до 25 тысяч лет назад.
В результате ученые выяснили, что первый зуб представлял собой верхний молочный резец, который принадлежал ребенку от 4 до 5,5 лет (причина разной оценки возраста заключается в использовании двух разных методик). Ученые отметили, что этот резец, возможно, выпал не естественным путем, а в результате полученной травмы. Второй же зуб представлял собой верхний левый второй молочный моляр и принадлежал ребенку возрастом около десяти лет. Третий зуб оказался нижним правым вторым молочным моляром, выпавшим у ребенка примерно в 12 лет.
Палеонтологи отметили, что зубы были найдены в вероятном месте разделки добычи. Скорее всего дети жили неподалеку, причем необязательно в одно и то же время.