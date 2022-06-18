"Зубной феи тогда еще не было": в Испании обнаружили три молочных неандертальских зуба

Группа ученых из Испании и Франции исследовала три коронки молочных зубов, найденные в пещере Эль-Кастильо. Культурный слой, где были найдены коронки, был накоплен около 44940–42110 лет назад.

Исследование найденных зубов заключалось в их измерении, изучении морфологии зубов, а также в сравнении с зубами более поздних неандертальцев, а также людей современного анатомического типа среднего и верхнего палеолита. Выборка охватывала период примерно от 100 до 25 тысяч лет назад.