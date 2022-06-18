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"Зубной феи тогда еще не было": в Испании обнаружили три молочных неандертальских зуба

Возрастом 45-42 тысячи лет
Ученые исследовали три молочных зуба, которые ранее обнаружили в пещере Эль-Кастильо. Они выяснили, что владельцами зубов были два или три неандертальских ребенка, каждому из которых было от 4 до 11 лет. Возраст зубов 45-42 тыс лет.
"Зубной феи тогда еще не было": в Испании обнаружили три молочных неандертальских зуба

Группа ученых из Испании и Франции исследовала три коронки молочных зубов, найденные в пещере Эль-Кастильо. Культурный слой, где были найдены коронки, был накоплен около 44940–42110 лет назад.

Исследование найденных зубов заключалось в их измерении, изучении морфологии зубов, а также в сравнении с зубами более поздних неандертальцев, а также людей современного анатомического типа среднего и верхнего палеолита. Выборка охватывала период примерно от 100 до 25 тысяч лет назад.

"Зубной феи тогда еще не было": в Испании обнаружили три молочных неандертальских зуба

В результате ученые выяснили, что первый зуб представлял собой верхний молочный резец, который принадлежал ребенку от 4 до 5,5 лет (причина разной оценки возраста заключается в использовании двух разных методик). Ученые отметили, что этот резец, возможно, выпал не естественным путем, а в результате полученной травмы. Второй же зуб представлял собой верхний левый второй молочный моляр и принадлежал ребенку возрастом около десяти лет. Третий зуб оказался нижним правым вторым молочным моляром, выпавшим у ребенка примерно в 12 лет.

Палеонтологи отметили, что зубы были найдены в вероятном месте разделки добычи. Скорее всего дети жили неподалеку, причем необязательно в одно и то же время.

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