Зубы моллюсков вдохновили на создание замены прочного кевлар

В 2015 году группа ученых показала, что зубы моллюсков, называемых лимпитами, обладают самой высокой прочностью на разрыв среди всех биологических материалов. Ученые считают, что причиной невероятной прочности зуба лимпета на разрыв является плотная сеть хитиновых волокон с мелкими кристаллами железосодержащего геотита.

Черпая вдохновение в этих зубах, команда создала композитный биоматериал с чрезвычайной прочностью, который может стать более устойчивой альтернативой высокоэффективным материалам, таким как кевлар.

Ученые продолжают работу над системой, которая позволяет формировать эти структуры в лаборатории. Процесс начинается со стекла, покрытого сывороткой, на которое наносится хитин и оксид железа. Через две недели они самоорганизуются в орган, ответственный за формирование зубов лимпета, называемый радулой. Используя сочетание изолированных клеток радулы, образцов тканей, минерализованного хитина и техники, называемой электроспиннингом, ученые вырастили ленты биомиметических зубов лимпитов шириной в полсантиметра.