Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2025, 18:30
1 мин.

Зумер, промпт, выгорание: стало известно слово 2025 года по версии «Грамоты.ру»

А что бы выбрали вы?
Портал «Грамота.ру» объявил итоги ежегодной акции «Слово года». Победителем 2025 года стало слово «зумер», пишет ТАСС. Его выбрали 42% экспертов-филологов. Второе место заняло слово «выгорание» (38%), третье — «ред-флаг» (37%), а четвёртое — «промпт» (36%). Всего в шорт-лист вошло 12 слов-кандидатов.
Зумер, промпт, выгорание: стало известно слово 2025 года по версии «Грамоты.ру»

© Ferra.ru

Голосование проводили 469 лингвистов из 23 городов России. Эксперты отметили, что слово «зумер» стало не просто популярным термином. Тут, мол, задействованы обсуждения в обществе «особенностей» молодёжи, её ценностей и поведения.

Отбор слов проходит в несколько этапов: сначала собираются предложения пользователей и анализируется частота употребления, затем слова проверяют по 11 критериям, чтобы отсеять временные всплески популярности. Важный признак — рост числа запросов на портале.

Все слова из шорт-листа, включая «зумера», получат подробные толкования и будут добавлены в цифровой словарь.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
Теги:
#В России
,
#слова
,
#итоги
,
#дети