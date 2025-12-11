Зумер, промпт, выгорание: стало известно слово 2025 года по версии «Грамоты.ру»

Голосование проводили 469 лингвистов из 23 городов России. Эксперты отметили, что слово «зумер» стало не просто популярным термином. Тут, мол, задействованы обсуждения в обществе «особенностей» молодёжи, её ценностей и поведения.

Отбор слов проходит в несколько этапов: сначала собираются предложения пользователей и анализируется частота употребления, затем слова проверяют по 11 критериям, чтобы отсеять временные всплески популярности. Важный признак — рост числа запросов на портале.

Все слова из шорт-листа, включая «зумера», получат подробные толкования и будут добавлены в цифровой словарь.