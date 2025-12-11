Опубликовано 11 декабря 2025, 18:301 мин.
Зумер, промпт, выгорание: стало известно слово 2025 года по версии «Грамоты.ру»А что бы выбрали вы?
Портал «Грамота.ру» объявил итоги ежегодной акции «Слово года». Победителем 2025 года стало слово «зумер», пишет ТАСС. Его выбрали 42% экспертов-филологов. Второе место заняло слово «выгорание» (38%), третье — «ред-флаг» (37%), а четвёртое — «промпт» (36%). Всего в шорт-лист вошло 12 слов-кандидатов.
Голосование проводили 469 лингвистов из 23 городов России. Эксперты отметили, что слово «зумер» стало не просто популярным термином. Тут, мол, задействованы обсуждения в обществе «особенностей» молодёжи, её ценностей и поведения.
Отбор слов проходит в несколько этапов: сначала собираются предложения пользователей и анализируется частота употребления, затем слова проверяют по 11 критериям, чтобы отсеять временные всплески популярности. Важный признак — рост числа запросов на портале.
Все слова из шорт-листа, включая «зумера», получат подробные толкования и будут добавлены в цифровой словарь.