Зумеры полюбили торги: почему молодёжь уходит с маркетплейсов на аукционы

Опубликовано 20 марта 2026, 11:23
Зумеры полюбили торги: почему молодёжь уходит с маркетплейсов на аукционыДофаминовый шопинг
Молодые люди в возрасте 18−22 лет открыли для себя мир аукционов. И им там очень нравится, выяснили аналитики платформы MIGTORG. Так, почти треть (29%) всех участников торгов сегодня — это зумеры.
Причём большинство из них пришли туда не продавать, а покупать. Больше всего молодых покупателей интересует одежда (каждый второй) и электроника (каждый третий).
Почему вдруг аукционы стали так популярны у молодого поколения? Быстрый дофамин. Последние исследования показывают, что молодые люди не могут удерживать внимание на одной задаче дольше 4−8 секунд. Им нужны «мгновенные эмоции» и «быстрый результат».
Аукцион — идеальный формат. Не нужно долго переписываться с продавцом и ждать. Зашёл, увидел, поставил ставку, выиграл. К тому же на торгах часто можно найти уникальные вещи, которых нет в обычных магазинах.
Эксперты прогнозируют, что к концу года доля молодых покупателей на аукционах вырастет до 30−33%.