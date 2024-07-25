Звание самого жаркого дня на Земле побили дважды за неделю

Опубликовано 25 июля 2024, 22:38
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Звание самого жаркого дня на Земле побили дважды за неделюКондиционеры - наше всё
На этой неделе самый жаркий день в истории Земли был отмечен не один, а два раза. По данным Службы климатических изменений Copernicus (C3S), 21 июля 2024 года средняя глобальная температура достигла 17,09 °C, превысив предыдущий максимум в 17,08 °C, установленный в июле 2023 года.
Этот рекорд был быстро превышен на следующий день, 22 июля 2024 года, когда температура подскочила до 17,15 °C. Эти данные, хотя и предварительные, отражают важную тенденцию: 2023 и 2024 годы с заметным отрывом опережают глобальные температурные рекорды.
Июнь 2024 года стал тринадцатым месяцем подряд с рекордными температурами. Поскольку 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, это подчеркивает резкий и устойчивый рост глобальных температур — тенденция, которой не наблюдалось примерно 125 000 лет, пишут СМИ.
Беспрецедентная жара продолжается, несмотря на отсутствие фазы Эль-Ниньо, что свидетельствует о «тревожной тенденции» в изменении климата, которая может привести к «новым рекордным температурам в ближайшие месяцы».