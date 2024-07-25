Звание самого жаркого дня на Земле побили дважды за неделю

Этот рекорд был быстро превышен на следующий день, 22 июля 2024 года, когда температура подскочила до 17,15 °C. Эти данные, хотя и предварительные, отражают важную тенденцию: 2023 и 2024 годы с заметным отрывом опережают глобальные температурные рекорды.

Июнь 2024 года стал тринадцатым месяцем подряд с рекордными температурами. Поскольку 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, это подчеркивает резкий и устойчивый рост глобальных температур — тенденция, которой не наблюдалось примерно 125 000 лет, пишут СМИ.

Беспрецедентная жара продолжается, несмотря на отсутствие фазы Эль-Ниньо, что свидетельствует о «тревожной тенденции» в изменении климата, которая может привести к «новым рекордным температурам в ближайшие месяцы».