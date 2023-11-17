Звезда взорвалась, но вскоре продолжила посылать сигналы«Звездное зрелище»
Ученые Корнельского университета стали свидетелями космического открытия: звезда, получившая название «Тасманский дьявол», воскресла и превратилась в загадочный источник периодических вспышек, которые в течение нескольких месяцев ставили астрономов в тупик.
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Первоначально обнаружив необычный небесный катаклизм, известный как быстрый голубой оптический переход (FBOT), исследователи были поражены, когда через сто дней предполагаемые остатки звезды излучали яркие, короткие вспышки продолжительностью в несколько минут и такой же яркости, как и при первоначальном взрыве.
Проанализировав данные обширных наблюдений, ученые подтвердили наличие не менее 14 нерегулярных световых импульсов в течение 120 дней и предположили, что еще большее их количество может быть не обнаружено.
Это событие, получившее обозначение AT2022tsd, может свидетельствовать о наличии после взрыва либо нейтронной звезды, либо черной дыры.