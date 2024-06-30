Звезды вблизи центра Млечного Пути получили бессмертие благодаря темной материи

Ведущий автор работы Изабель Джон из Института Кавли предполагает, что обилие темной материи вблизи галактического центра позволяет этим звездам оставаться "вечно молодыми". Эта гипотеза подробно изложена в статье на сайте arXiv, ожидающей рецензирования.

Темная материя, составляющая 27 % Вселенной, остается неуловимой и обнаруживается только благодаря гравитационному воздействию. В предыдущих исследованиях изучалось ее взаимодействие со звездами, в том числе высказывались предположения, что нейтронные звезды и даже некоторые обычные звезды, обнаруженные телескопом Уэбба, могут питаться темной материей.

Будущие наблюдения с помощью современных телескопов могут подтвердить роль темной материи в этих явлениях.