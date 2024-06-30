Звезды вблизи центра Млечного Пути получили бессмертие благодаря темной материи

Опубликовано 30 июня 2024, 13:44
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Звезды вблизи центра Млечного Пути получили бессмертие благодаря темной материиПредполагает новая теория
Новая теория предполагает, что звезды вблизи центра Млечного Пути могут подпитываться темной материей, дарующей им практически бессмертие. Звезды S-кластера, расположенные всего в трех световых годах от ядра галактики, отличаются необычной молодостью и массой. Исследователи предполагают, что эти звезды могут накапливать темную материю, используя ее в качестве "вечного источника топлива".
Ведущий автор работы Изабель Джон из Института Кавли предполагает, что обилие темной материи вблизи галактического центра позволяет этим звездам оставаться "вечно молодыми". Эта гипотеза подробно изложена в статье на сайте arXiv, ожидающей рецензирования.
Темная материя, составляющая 27 % Вселенной, остается неуловимой и обнаруживается только благодаря гравитационному воздействию. В предыдущих исследованиях изучалось ее взаимодействие со звездами, в том числе высказывались предположения, что нейтронные звезды и даже некоторые обычные звезды, обнаруженные телескопом Уэбба, могут питаться темной материей.
Будущие наблюдения с помощью современных телескопов могут подтвердить роль темной материи в этих явлениях.