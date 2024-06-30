Наука и технологии
Опубликовано 30 июня 2024, 13:44
1 мин.

Звезды вблизи центра Млечного Пути получили бессмертие благодаря темной материи

Предполагает новая теория
Новая теория предполагает, что звезды вблизи центра Млечного Пути могут подпитываться темной материей, дарующей им практически бессмертие. Звезды S-кластера, расположенные всего в трех световых годах от ядра галактики, отличаются необычной молодостью и массой. Исследователи предполагают, что эти звезды могут накапливать темную материю, используя ее в качестве "вечного источника топлива".
Звезды вблизи центра Млечного Пути получили бессмертие благодаря темной материи
© Ferra

Ведущий автор работы Изабель Джон из Института Кавли предполагает, что обилие темной материи вблизи галактического центра позволяет этим звездам оставаться "вечно молодыми". Эта гипотеза подробно изложена в статье на сайте arXiv, ожидающей рецензирования.

Темная материя, составляющая 27 % Вселенной, остается неуловимой и обнаруживается только благодаря гравитационному воздействию. В предыдущих исследованиях изучалось ее взаимодействие со звездами, в том числе высказывались предположения, что нейтронные звезды и даже некоторые обычные звезды, обнаруженные телескопом Уэбба, могут питаться темной материей.

Будущие наблюдения с помощью современных телескопов могут подтвердить роль темной материи в этих явлениях.