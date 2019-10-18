Звонки в WhatsApp хотели сделать платными

С граждан власти хотели брать налог в размере 20 центов в день (примерно 12 рублей). Правительство считало, что таким образом обеспечит стране до $200 млн в год. Такая мера помогла бы в борьбе с экономическим кризисом. Однако ливанцам затея не понравилась.

Как подсчитали пользователи, налог вынудил бы жителей страны платить дополнительные $6 за услуги связи в месяц.

Журналисты пишут, что пока власти Ливана отказались от планов из-за недовольства граждан. Также сообщается, что налог мог привести к тому, что людям пришлось бы пользоваться услугами двух единственных государственных телеком-операторов.