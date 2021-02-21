Звук двигателей истребителя Су-57 назвали похожим на сирену

Об этом пишет «Военное обозрение». Бывший лётчик сообщил, что Су-57 сейчас используют двухконтурные турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1 от НПО «Сатурн». Журналист обратил внимание на видео группового полёта российских истребителей, которое было снято несколько месяцев назад. Автор утверждает, что в ролике можно услышать «весьма своеобразный звук двигателей Су-57».

Журналист отметил, что двигатели АЛ-41Ф1 заменят на двигатели второго этапа. Поэтому такой звук на Су-57 больше услышать, скорее всего, не удастся. По словам Ченчётти, похожий на сирену звук будет приятно слышать многим любителям авиации.

Эксперты также отметили, что за звук отчасти ответственна конструкция воздухозаборников.