Наука и технологии
Сегодня в 17:38
Звук двигателей истребителя Су-57 назвали похожим на сирену
Об этом рассказал бывший лётчик
Итальянский журналист и бывший лётчик Давид Ченчётти рассказал, что звук двигателей российского истребителя Су-57 пятого поколения похож на сирену. Такой «воющий звук» не характерен для других самолётов нового поколения.
Об этом пишет «Военное обозрение». Бывший лётчик сообщил, что Су-57 сейчас используют двухконтурные турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1 от НПО «Сатурн». Журналист обратил внимание на видео группового полёта российских истребителей, которое было снято несколько месяцев назад. Автор утверждает, что в ролике можно услышать «весьма своеобразный звук двигателей Су-57».
Журналист отметил, что двигатели АЛ-41Ф1 заменят на двигатели второго этапа. Поэтому такой звук на Су-57 больше услышать, скорее всего, не удастся. По словам Ченчётти, похожий на сирену звук будет приятно слышать многим любителям авиации.
Эксперты также отметили, что за звук отчасти ответственна конструкция воздухозаборников.