Звук научились транслировать в мозг без наушников и колонок

Технологию назвали SoundBeamer 1.0. Специальный модуль в устройстве определяет положение головы слушателя и направляет сфокусированные лучи звуковых волн прямо в уши. Из-за этого звук можно услышать только в определённой точке пространства. На расстоянии метра от слушателя различить звук становится невозможно.

Устройство имеет встроенный массив из множества ультразвуковых излучателей. Они расположены так, чтобы формировать звуковой пучок.

Как отмечают журналисты, от SoundBeamer 1.0 создаётся ощущение, будто излучатели расположены равномерно вокруг головы, то есть возникает эффект трёхмерного звучания. А вот качество звука пока оставляет желать лучшего.

Стоит отметить, что хоть излучаемый ультразвук неразличим для человеческого уха, звук здесь, видимо, формируются благодаря сложному взаимному усилению и изменению частоты ультразвуковых волн.