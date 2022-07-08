Звук способен притуплять боль удивительным образом

Исследователи проверили идею о том, что классическая музыка может обладать обезболивающими свойствами. Мышам включали музыкальное произведение "Réjouissance" Иоганна Себастьяна Баха, одновременно вводя им в лапы раствор для проверки болевого порога. Они выяснили, что единственная громкость, эффективная в качестве анальгетика, была самой тихой - на уровне 50 дБ, всего на 5 дБ выше громкости окружающей среды в комнате.

В следующем тесте рассматривались различные виды звуков. Вместо классической музыки в тех же экспериментах использовался белый шум и версия классического произведения, измененная по высоте так, чтобы звучать неприятно. Здесь исследователи столкнулись со вторым неожиданным результатом - все звуки вызывали у животных обезболивающий эффект, если они воспроизводились на уровне громкости, лишь на шепот громче, чем окружающий шум в комнате.

Наконец, исследователи задались целью выяснить, какие именно нейронные цепи вызывают этот обезболивающий эффект под влиянием звука. Используя ряд сложных методов для увеличения активных нейронных путей, исследователи обнаружили прямой путь между слуховой корой и таламусом. Низкоинтенсивный звук, казалось, притуплял нейронную активность в таламусе, и последующие тесты, подавляющие активность этого пути с помощью других методов, кроме звукового, приводили к аналогичным результатам по уменьшению боли.