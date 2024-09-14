1,3 миллиона ТВ-приставок оказались заражены вредоносным бэкдором. В России тоже

Опубликовано 14 сентября 2024, 21:001 мин.
1,3 миллиона ТВ-приставок оказались заражены вредоносным бэкдором. В России тожеИсточник остается неизвестным
Около 1,3 миллиона ТВ-приставок на базе Android в 200 странах мира заражены вредоносным ПО под названием Android. Vo1d, сообщают исследователи безопасности из компании Doctor Web. Вредоносная программа, компрометирующая системное хранилище и позволяющая злоумышленникам устанавливать дополнительное ПО, поражает устройства, работающие на старых версиях Android.
Источник заражения остается неясным. Исследователи предполагают, что в этом может быть виновата устаревшая прошивка или неофициальное программное обеспечение. Особенно уязвимы устройства, не сертифицированные Play Protect, а значит, обходящие стороной протоколы безопасности Google.
Вредоносная программа Android. Vo1d изменяет ключевые системные файлы, получая root-доступ, что позволяет ей запускаться при перезагрузке и загружать другие вредоносные компоненты. Сообщения об инфицированных устройствах поступают из таких стран, как Бразилия, Россия и Индонезия.
Несмотря на результаты исследования полный масштаб атаки остается неясным.