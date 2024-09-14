1,3 миллиона ТВ-приставок оказались заражены вредоносным бэкдором. В России тоже

Источник заражения остается неясным. Исследователи предполагают, что в этом может быть виновата устаревшая прошивка или неофициальное программное обеспечение. Особенно уязвимы устройства, не сертифицированные Play Protect, а значит, обходящие стороной протоколы безопасности Google.

Вредоносная программа Android. Vo1d изменяет ключевые системные файлы, получая root-доступ, что позволяет ей запускаться при перезагрузке и загружать другие вредоносные компоненты. Сообщения об инфицированных устройствах поступают из таких стран, как Бразилия, Россия и Индонезия.

Несмотря на результаты исследования полный масштаб атаки остается неясным.