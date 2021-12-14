4K и квантовые точки: Xiaomi привезла в Россию новый телевизор

Xiaomi TV Q1E оснащён экраном 4K QLED. «Q» в данном случае обозначает технологию квантовых точек. Телевизор предлагает 97-процентный цветовой диапазон DCI-P3 и 103-процентный цветовой спектр NTSC с высоким динамическим диапазоном при поддержке Dolby Vision® и HDR10+. Частота обновления экрана тут составляет 60 Гц. Есть и технология улучшения качества изображения MEMC.

Устройство работает на базе Android TV 10 и поддерживает технологию Chromecast для транслирования на экран контента прямо со смартфона, планшета или ноутбука.

Xiaomi TV Q1E 55” можно уже купить за 64 990 рублей на Mi.com, DNS и в официальных магазинах Xiaomi Store. Также в подарок идут 6 месяцев подписки Яндекс Плюс.