Amazon TV заманила клиентов низкими ценами, а потом наполнилась рекламой

Amazon стремится сделать Alexa с генеративным искусственным интеллектом более искусной в поиске контента, связав ее с рекламой на телевизорах Fire TV. Это означает, что, когда пользователи попросят Alexa найти определенный контент, им также будет показана реклама, связанная с их поиском, что потенциально может поставить рекламодателей впереди покупателей.

Кроме того, на главном экране устройства пользователи будут видеть баннерную рекламу, не связанную с развлечениями или медиа. Эти навязчивые объявления занимают основную площадь экрана и не исчезают при навигации пользователя по интерфейсу. Эти агрессивные рекламные меры подрывают ценность и привлекательность Fire TV для покупателей, однако компания пока что никак не комментирует ситуацию.