Amazon TV заманила клиентов низкими ценами, а потом наполнилась рекламой

Amazon TV заманила клиентов низкими ценами, а потом наполнилась рекламойЗато все еще дешево
Телевизор Fire TV компании Amazon, известный своей доступностью, теперь подвергается шквалу рекламы, что портит впечатление от просмотра клиентам. Директор компании по рекламе Fire TV Шарлотта Мейнс представила новые рекламные стратегии для устройств Fire TV, цель которых - охватить около 155 млн ежемесячных зрителей. Если некоторые изменения могут показаться безобидными, то другие грозят нарушить качество просмотра.
Amazon стремится сделать Alexa с генеративным искусственным интеллектом более искусной в поиске контента, связав ее с рекламой на телевизорах Fire TV. Это означает, что, когда пользователи попросят Alexa найти определенный контент, им также будет показана реклама, связанная с их поиском, что потенциально может поставить рекламодателей впереди покупателей.
Кроме того, на главном экране устройства пользователи будут видеть баннерную рекламу, не связанную с развлечениями или медиа. Эти навязчивые объявления занимают основную площадь экрана и не исчезают при навигации пользователя по интерфейсу. Эти агрессивные рекламные меры подрывают ценность и привлекательность Fire TV для покупателей, однако компания пока что никак не комментирует ситуацию.