Amazon в смарт-ТВ заменит Android на Linux уже в этом году

Новая Vega OS создаётся на базе Linux и использует React Native. Система будет ориентирована на контент: домашний экран покажет не просто список приложений, а отдельные фильмы и сериалы с быстрыми ссылками на них.

По сообщениям, существующие устройства Fire TV получат Vega в ограниченном объёме, новые же гаджеты сразу будут поставляться с новой ОС. Система уже тестируется на устройствах Echo Show 5 и Echo Hub, сообщают СМИ.

Пока официального подтверждения нет.