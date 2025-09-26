Amazon в смарт-ТВ заменит Android на Linux уже в этом году

Опубликовано 26 сентября 2025, 17:201 мин.
Amazon в смарт-ТВ заменит Android на Linux уже в этом годуVega OS
Amazon, судя по последним утечкам, готовится заменить платформу Fire TV на базе Android на собственную систему под названием Vega OS. Об этом свидетельствует случайное упоминание в вакансии и информация от отраслевых источников, пишут СМИ. Предположительно, официальное объявление может состояться уже в 2025 году.
© Amazon
Новая Vega OS создаётся на базе Linux и использует React Native. Система будет ориентирована на контент: домашний экран покажет не просто список приложений, а отдельные фильмы и сериалы с быстрыми ссылками на них.
По сообщениям, существующие устройства Fire TV получат Vega в ограниченном объёме, новые же гаджеты сразу будут поставляться с новой ОС. Система уже тестируется на устройствах Echo Show 5 и Echo Hub, сообщают СМИ.
Пока официального подтверждения нет.