Android-телевизор Xiaomi с 40" дисплеем временно продают за 12.5 тысяч рублей

Это модель EA40 2022 (L40M7-EA). Стоит отметить, что прошивка у неё китайская. Интерфейс у телевизора на китайском и английском языках, а простых способов обновить прошивку на русскоязычную нет. При этом если устанавливать русскоязычные приложения, то они будут работать нормально.

Разрешение 40-дюймовой панели телевизора составляет 1920 x 1080 пикселей, частота обновления экрана — 60 Гц. Имеются разъёмы HDMI х 2, USB x 2, S/PDIF, Network, AV Input, Antenna. Габариты телевизора составляют 892 x 210 x 513 мм, а вес — около 5.2 кг.

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