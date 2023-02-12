Apple уже несколько месяцев не может исправить проблемы с Siri Remote

На Reddit и на сайте поддержки Apple появилось множество сообщений с жалобами на проблемы с подключением между Apple TV и пультом Siri Remote. Скорее всего проблемы возникают исключительно с новым пультом Siri Remote с USB-C.

Пользователи утверждают, что Siri Remote регулярно отключается от Apple TV без каких-либо закономерностей или объяснений. У кого-то пульт Siri Remote отключается во время воспроизведения чего-либо на Apple TV, обычно через несколько минут после запуска.

Проблемы начались еще в ноябре прошлого года. С тех пор Apple выпустила несколько обновлений tvOS 16. Однако ни одно из этих обновлений не помогло успешно решить эти проблемы. Пользователь Twitter @aaronp613 при этом отметил, что сам пульт Siri Remote с USB-C не получал обновления прошивки с момента его первоначального выпуска в ноябре.