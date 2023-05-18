Бесплатно раздающая телевизоры компания хотела обойти удаление собранных данных детей

Репортер Шошана Водински обратила внимание на уже удаленный раздел политики, который вызвал обеспокоенность по поводу подхода компании к работе с данными детей.

Сомнительная строка гласила: «Я не знаю, что это точно. Должны ли мы сказать, что удалим информацию, или есть другой способ обойти это?». Компания быстро удалила эту реплику после того, как она привлекла к себе внимание.