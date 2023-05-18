Бесплатно раздающая телевизоры компания хотела обойти удаление собранных данных детей

Бесплатно раздающая телевизоры компания хотела обойти удаление собранных данных детейНо политику использования вновь поменяли
Компания Telly, предлагающая бесплатные телевизоры в обмен на показ постоянной рекламы на втором экране, недавно подверглась критике за ошибку в политике конфиденциальности.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Репортер Шошана Водински обратила внимание на уже удаленный раздел политики, который вызвал обеспокоенность по поводу подхода компании к работе с данными детей.
Сомнительная строка гласила: «Я не знаю, что это точно. Должны ли мы сказать, что удалим информацию, или есть другой способ обойти это?». Компания быстро удалила эту реплику после того, как она привлекла к себе внимание.
Даллас Лоуренс, главный стратег Telly, ответил на этот вопрос, пояснив, что вопросы были «вырваны из контекста» и являлись частью устаревшей версии политики конфиденциальности. Он пояснил, что это были технические вопросы, связанные со сроками и целесообразностью обладания такими данными. Лоуренс подчеркнул, что правильная и окончательная версия политики конфиденциальности доступна на сайте Telly.
Компания Telly, основанная Ильей Позиным, соучредителем Pluto TV, предоставляет пользователям бесплатный 55-дюймовый 4K-телевизор, на котором постоянно демонстрируется реклама на дополнительном «умном дисплее» под основным экраном.
Компания открыто признает, что для предоставления рекламы на телевизорах она опирается на личные данные пользователей, и с гордостью заявляет, что Telly - «первый телевизор, за который платят бренды».