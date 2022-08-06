Безрамочный 4K-телевизор Xiaomi с 43" дисплеем продают в DNS по минимальной цене

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Безрамочный 4K-телевизор Xiaomi с 43" дисплеем продают в DNS по минимальной ценеНеплохая модель
DNS распродаёт 43-дюймовый телевизор Xiaomi MI TV P1 за 28 тысяч рублей вместо 31 тысячи. Дешевле нигде не найти.
В Яндекс Маркете цены на такую модель начинаются с 31 тысячи рублей. То есть предложение DNS — самое выгодное на данный момент.
Отметим, что, как обычно, количество товара может быть ограничено, и сколько продлится акция мы не знаем.
Экран телевизора имеет разрешение 4K UltraHD (3840 x 2160 пикселей) и частоту обновления 60 Гц. Угол обзора составляет 178°. Устройство работает под управлением Android TV. Есть два стереодинамика мощностью 10 Вт.