Безрамочный 4K-телевизор Xiaomi с 43" дисплеем продают в DNS по минимальной цене

Отметим, что, как обычно, количество товара может быть ограничено, и сколько продлится акция мы не знаем.

Экран телевизора имеет разрешение 4K UltraHD (3840 x 2160 пикселей) и частоту обновления 60 Гц. Угол обзора составляет 178°. Устройство работает под управлением Android TV. Есть два стереодинамика мощностью 10 Вт.