«Блок синхронизации» Philips за $350 получил поддержку HDMI 2.1

Опубликовано 08 сентября 2024, 00:451 мин.
«Блок синхронизации» Philips за $350 получил поддержку HDMI 2.1Philips Hue Sync Box 8K
Signify представила обновленную версию блока синхронизации Philips Hue Sync Box, который подключается к вашему телевизору и создает световое шоу, синхронизированное с контентом на экране. Новая модель Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K, пришедшая на смену оригинальной 2019 года, теперь поддерживает HDMI 2.1, что делает ее совместимой, например, с PS5 и Xbox Series X/S.
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Улучшенный Sync Box поддерживает разрешения видео до 8K при 60 Гц и 4K при 120 Гц для игр. Обновление гарантирует, что устройство будет «хорошо подготовлено» к будущим устройствам, даже если в настоящее время вы используете «более старое оборудование», отмечает Engadget.
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K может синхронизироваться с 10 лампами Hue, поддерживающими разные цвета, создавая динамичную световую среду, которая адаптируется к происходящему на экране. Пользователи могут настраивать яркость и интенсивность освещения через приложение Hue.
Устройство также интегрируется с популярными голосовыми помощниками, такими как Alexa, Google Assistant и Siri. Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K доступен по цене 350 долларов.