«Блок синхронизации» Philips за $350 получил поддержку HDMI 2.1

Улучшенный Sync Box поддерживает разрешения видео до 8K при 60 Гц и 4K при 120 Гц для игр. Обновление гарантирует, что устройство будет «хорошо подготовлено» к будущим устройствам, даже если в настоящее время вы используете «более старое оборудование», отмечает Engadget.

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K может синхронизироваться с 10 лампами Hue, поддерживающими разные цвета, создавая динамичную световую среду, которая адаптируется к происходящему на экране. Пользователи могут настраивать яркость и интенсивность освещения через приложение Hue.

Устройство также интегрируется с популярными голосовыми помощниками, такими как Alexa, Google Assistant и Siri. Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K доступен по цене 350 долларов.