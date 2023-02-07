Телевизоры
17:50, 07 февраля 2023
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Большой 4K 55" телевизор на Android временно продают дешевле 20 тысяч рублей

На Wildberries

На Wildberries со скидкой продают 55-дюймовый 4K смарт-телевизор Presino. Цена очень привлекательная.

Большой 4K 55" телевизор на Android временно продают дешевле 20 тысяч рублей

Фото: Wildberries

Телевизор Presino работает под управлением операционной системы Android 11. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, разрешение — 3840x2160 пикселей. Есть порты HDMI, USB и Ethernet.

Со скидкой модель предлагается за 19 793 рубля вместо 29 990.

Большой 4K 55" телевизор на Android временно продают дешевле 20 тысяч рублей

Wildberries

Отметим, что скидка была проверена только на момент публикации новости. Смотрите её наличие самостоятельно по этой ссылке.

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