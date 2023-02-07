Большой 4K 55" телевизор на Android временно продают дешевле 20 тысяч рублей

17:50, 07 февраля 2023
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Большой 4K 55" телевизор на Android временно продают дешевле 20 тысяч рублейНа Wildberries
На Wildberries со скидкой продают 55-дюймовый 4K смарт-телевизор Presino. Цена очень привлекательная.
Фото: Wildberries
Телевизор Presino работает под управлением операционной системы Android 11. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, разрешение — 3840x2160 пикселей. Есть порты HDMI, USB и Ethernet.
Со скидкой модель предлагается за 19 793 рубля вместо 29 990.
Отметим, что скидка была проверена только на момент публикации новости. Смотрите её наличие самостоятельно по этой ссылке.