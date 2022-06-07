Большой 55-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi на Android временно отдают за 25 тысяч рублей

Телевизор работает на операционной системе Android, разрешение экрана составляет 3840 x 2160 пикселей (4K Ultra HD), частота обновления матрицы — 60 Гц, поддерживает подключение к Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц, есть два порта HDMI, один AV, один DTMB, один USB, один S/PDIF.

Чтобы купить его скидкой, нужно просто перейти на Ozon и начать оформлять заказ. Конечно, он не стоил изначально 105 тысяч рублей, как указывает магазин. Сейчас его оценили в 24 713 рублей. Сколько продержится такая цена, неясно. Вся информация о скидках актуальна только на момент публикации новости.