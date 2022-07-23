Цены на ЖК-панели для смарт-телевизоров начали падать

Снизилась, в частности, стоимость 55-дюймовых ЖК-панелей Opencell. Оптовая цена изделий без подсветки упала примерно на 6% до примерно 90 долларов. Цена снижалась 11 месяцев подряд, продолжая переписывать рекордно низкий уровень с момента начала исследования в 2006 году. Цена на 32-дюймовые панели для небольших телевизоров также упала на 15%, установив новый рекордно низкий уровень.

В отчёте отмечается, что цены на ЖК-панели для телевизоров будут продолжать снижаться. Спрос на телевизоры, поскольку потребности клиентов меняются. Так, теперь люди предпочитают приобретать товары первой необходимости, а не электронику.