Чего бы ещё придумать: представлен OLED-телевизор с бетонным корпусом

При этом корпус имеет приятный и современный дизайн за счёт алюминиевых рамок. У устройств линейки есть и съёмная стальная подставка в виде Х.

В серию Stellar включены модели с диагонально экрана от от 42" до 97", и с разрешением 4K. Вся линейка работает на ОС Loewe OS9, которая основана на Tizen OS от Samsung, обеспечивающей плавный и понятной пользователю интерфейс.

Особенностью моделей является вместительный накопитель на 1 ТБ. А технологии HDR10, HDR10+ и HLG позволяют получать хорошее изображение, также телевизоры оснащены системой Dolby Atmos, создающей объёмное звуковое пространство.