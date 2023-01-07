Чего стоит ждать от премиальных телевизоров Samsung в этом году

Samsung не предоставил информацию о ценах и доступности расширенной линейки MicroLED, но компания утверждает, что новые модели будут самыми доступными подобными телевизорами на сегодняшний день. Samsung утверждает, что линейка MicroLED установит стандарт качества изображения в 2023 году.

Samsung также обещает обновления для своих телевизоров Neo QLED, начиная с нового флагмана линейки. Модель QN900C оснащена дисплеем 8K Quantum MiniLED с подсветкой. Компания рассказала и об улучшении качества отображения при просмотре старых фильмов и телепередач благодаря новому алгоритму Auto HDR Remastering, который может автоматически применять эффекты HDR к контенту со стандартным динамическим диапазоном.

Это определенно не все: компания скорее всего припасла много анонсов на весь год, осталось дождаться.