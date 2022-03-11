Чем, кроме телевизоров, закупились россияне в панике от повышения цен

Специалисты проанализировали спрос на платформе Price.ru за период 21 февраля – 2 марта 2022 года и сравнили его с показателями периода 11-20 февраля 2022 года.

Оказалось, что люди начали скупать мобильные телефоны (+25% интереса, рост цен в среднем на 8%), телевизоры (+83%, на 13%), ноутбуки (+48%, на 9%), стиральные машины (+109%), холодильники (+97%, на 20%) и кондиционеры (+132%).

Кроме того, вырос спрос на компьютеры и комплектующие: процессоры Intel (+758%) и AMD (+620%), видеокарты (+44%), мониторы (+49%), внешние жёсткие диски (+103%, рост цен на 22%) и SSD-диски (+169%), материнские платы (+67%), модули оперативной памяти (+92%). Спрос вырос и на консоли — на 40%. Средняя цена последних моделей xBox и PlayStation увеличилась на 30% (до 55 500 рублей) и 14% (до 93 569 рублей) соответственно.

Помимо этого, россияне скупают линзы (+458%), корма для животных, косметику, парфюмерию, драгоценности, автотовары.