Дешевые приставки Walmart Onn 4K Pro с Google TV начали блокировать вне США

Опубликовано 31 октября 2024, 03:001 мин.
Дешевые приставки Walmart Onn 4K Pro с Google TV начали блокировать вне СШАЗато вышел патч безопасности
Walmart Onn 4K Pro, известная своей доступностью ТВ-приставка, получило обновление, включающее патч безопасности за сентябрь 2024 года. По цене всего 50 долларов он завоевал признание, правда, появилась ложка дегтя в этой бочке с мёдом: недавние события оставили многих международных пользователей разочарованными.
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Изначально Onn 4K Pro можно было использовать за пределами США и Пуэрто-Рико, где Walmart продает устройство. Тем не менее, после последних обновлений пользователи из других регионов, сообщили о возникновении ошибки «Недопустимый регион», что указывает на то, что устройство теперь заблокировано по регионам. К счастью, эта проблема возникает во время настройки нового устроства или после сброса, а не затрагивает уже установленные устройства.