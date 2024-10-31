Дешевые приставки Walmart Onn 4K Pro с Google TV начали блокировать вне США

Изначально Onn 4K Pro можно было использовать за пределами США и Пуэрто-Рико, где Walmart продает устройство. Тем не менее, после последних обновлений пользователи из других регионов, сообщили о возникновении ошибки «Недопустимый регион», что указывает на то, что устройство теперь заблокировано по регионам. К счастью, эта проблема возникает во время настройки нового устроства или после сброса, а не затрагивает уже установленные устройства.