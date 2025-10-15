DirecTV заменит заставки на ТВ на ИИ-рекламу с лицами зрителей

Опубликовано 15 октября 2025, 16:001 мин.
DirecTV заменит заставки на ТВ на ИИ-рекламу с лицами зрителейУже в следующем году
В следующем году DirecTV начнёт заменять привычные заставки на телевизорах ИИ-сгенерированной рекламой. Это станет возможным благодаря партнёрству с компанией Glance, поддерживаемой Google. Новая функция появится сначала на приставках DirecTV Gemini.
Согласно пресс-релизу Glance, технология позволяет пользователю «покупать умнее» через «визуально погружающий ИИ-опыт», встроенный в телевизор. Если простыми словами, то через мобильное приложение Glance зрители смогут вставлять себя или других людей в ИИ-сгенерированные видео на экране, менять их одежду и затем покупать похожие товары со смартфона.
Пока не ясно, сколько клиентов DirecTV действительно заинтересуются такой функцией. Также неизвестно, смогут ли пользователи отключить эти ИИ-заставки после запуска. Но звучит это пока что «сомнительно», пишут комментаторы в Сети.