DirecTV заменит заставки на ТВ на ИИ-рекламу с лицами зрителей

Согласно пресс-релизу Glance, технология позволяет пользователю «покупать умнее» через «визуально погружающий ИИ-опыт», встроенный в телевизор. Если простыми словами, то через мобильное приложение Glance зрители смогут вставлять себя или других людей в ИИ-сгенерированные видео на экране, менять их одежду и затем покупать похожие товары со смартфона.

Пока не ясно, сколько клиентов DirecTV действительно заинтересуются такой функцией. Также неизвестно, смогут ли пользователи отключить эти ИИ-заставки после запуска. Но звучит это пока что «сомнительно», пишут комментаторы в Сети.